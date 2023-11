Verbieden hoofddoek mag ook voor ambtenaar achter de schermen

Overheden mogen ambtenaren, ook die achter de schermen werken, verbieden om een hoofddoek te dragen. Ze moeten dan wel consequent zijn en ook andere religieuze uitingen als kruisjes en keppeltjes niet toestaan, oordeelt de hoogste Europese rechter.

De uitspraak dinsdag van het Europees Hof van Justitie past in een reeks waarin het ruimte laat voor overheden en andere werkgevers om een hoofddoek voor werknemers te verbieden. Ditmaal ging het om een ambtenaar uit het Belgische Luik die bij de rechter wilde afdwingen dat zij er toch een zou mogen dragen. Ze werkte als bureauchef en stond daardoor nauwelijks burgers te woord.

Maar overheden schenden de vrijheid van godsdienst niet als ze van hun personeel vragen geen religieuze symbolen te dragen, oordeelt het hof in Luxemburg. Ze kunnen zelf kiezen of ze, zoals in Frankrijk, volstrekte neutraliteit nastreven en die helemaal niet willen toestaan. Of dat ze daarvoor juist wel ruimte bieden, zoals in het Verenigd Koninkrijk. Ook tussenvormen waarbij de ambtenaar achter de schermen zich meer kan veroorloven dan die achter het loket of op straat zijn mogelijk. Als de overheid iedere gelijke werknemer maar gelijk behandelt en goed onderbouwt waarom zij die maatregelen nodig vindt.

Ook in Nederland woedt de discussie over het dragen van godsdienstige uitingen al jarenlang. Voor politieagenten zijn die taboe, maar andere ambtenaren mogen die in principe wel dragen. Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz staat een striktere aanpak voor en wil bijvoorbeeld dat boa’s dezelfde regels als de politie volgen, maar dat is nog niet gelukt.