Amsterdamse wethouder roept moslims op discriminatie te melden

De Amsterdamse wethouder Touria Meliani vraagt Amsterdamse moslims die na de verkiezingsuitslag te maken krijgen met discriminatie daar melding van te maken. “We zeggen tegen al deze mensen die zich gediscrimineerd voelen: maak hier melding van, en als het verder gaat dan dat: doe aangifte”, zo zei ze woensdagmiddag tijdens het mondelinge vragenuur in de raad.

De partijen PvdA, Lijst Ahmadi-Veldhuyzen, DENK en GroenLinks stelden vragen over de zorgen die er in de hoofdstad spelen over discriminatie na de verkiezingsuitslag. Meliani zei daarop dat de gemeente zich zeker zorgen maakt, en dat er binnenkort een plan van aanpak van moslimdiscriminatie wordt opgesteld.

“We zijn als stad heel duidelijk: niemand is uitgesloten en iedereen moet zichzelf kunnen zijn”, zo zei de wethouder, die daarna ook een persoonlijk betoog hield. “Ik ben een Marokkaanse wethouder, ik ben moslima (…) ik ben hier, ik sta hier en ik ga nergens naartoe”, zo klonk het. “Tegen al die jongeren met een migratieachtergrond in de stad wil ik zeggen: je hebt het recht om hier te zijn.”

Ook meldde burgemeester Femke Halsema na een vraag van PvdA-raadslid Fatihya Abdi contact op te nemen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om een beter beeld te krijgen van de veiligheid van moskeeën in Amsterdam. Zondag meldde moskee-organisatie Milli Görüs Nederland de beveiliging van haar gebedshuizen te hebben opgeschroefd, nadat PVV de grootste partij was geworden bij de Tweede Kamerverkiezing.

Halsema benadrukte dat dit ging om een landelijke actie, en dat de veiligheid van moskeeën in Amsterdam goed wordt gewaarborgd en het contact tussen Amsterdamse moskeeën en de politie en gemeente goed is. Bij andere moskeeën in de hoofdstad zijn vooralsnog geen extra maatregelen genomen, maar zij zijn wel alert op eventuele dreigingen, aldus de burgemeester.