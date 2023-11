NPO verrast door vertrek Uslu: veel succes

De NPO is verrast door het nieuws van het vertrek van demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur & Media). Dat laat een woordvoerder donderdag desgevraagd weten. “We horen het nieuws ook zojuist”, stelt een zegsman. “Wij wensen Gunay Uslu veel succes bij deze stap.”

Uslu gaat reisorganisatie en familiebedrijf Corendon leiden. De bewindsvrouw maakte het besluit bekend drie dagen nadat ze had besloten dat de licentie van aspirant-omroep Ongehoord Nederland niet wordt ingetrokken. Ze zei dat hier voorlopig niet genoeg juridische gronden voor zijn. De NPO had hier wel om gevraagd omdat ON! niet goed zou samenwerken binnen het bestel.

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt de taken van Uslu voorlopig over. Voor de resterende demissionaire periode van het kabinet-Rutte IV wordt een nieuwe staatssecretaris van D66 gezocht.