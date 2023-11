Organiseer de bagage met packing cubes!

Afgelopen jaar was bagage nogal eens het onderwerp van het nieuws. Zo melde deze site afgelopen november nog dat de TU Delft gaat helpen om de bagageafhandeling op Schiphol te moderniseren en eerder dit jaar waren de enorme hoeveelheid achtergebleven koffers op de luchthaven ook al in het nieuws. Uiteindelijk is de ‘kofferrel’ weer gaan liggen en hoeft men zich enkel nog druk te maken om het inpakken van de bagage als men op reis gaat. Met verschillende vakanties op komst kan het dan geen kwaad om eens stil te staan bij het inpakken van de bagage.

De koffer of tas inpakken

Als men gaat reizen is het inpakken van de bagage meer dan eens een irritatiepunt waar lichtelijk tegenaan gehikt wordt. Op welke manier kan de kleding nou het beste ingepakt worden bijvoorbeeld? Opgevouwen of toch opgerold? Legt men beter alles in de koffer of stapelt men het beter op, alsof men een kast inpakt. Is de koffer of tas dan eindelijk vol, moet de toilettas nog een plekje krijgen. Tevreden met het eindresultaat gaat men op reis en op bestemming aangekomen wordt vanuit de koffer geleefd of wordt alles uitgepakt. Eén grote chaos is het gevolg én de inpakirritatie kan aan het eind van de vakantie nog eens dunnetjes overgedaan worden.

Deze irritatie kan makkelijk verhinderd worden met allerlei logische systemen en gadgets waarmee de chaos in de bagage verminderd wordt. Denk bijvoorbeeld aan packing cubes. Dit zijn (vaak) kleine zakken in de vorm van een vierkant of rechthoek die speciaal ontworpen zijn om de bagage georganiseerd te houden tijdens het reizen. De cubes zijn gemaakt van lichtgewicht stof en hebben vaak een rissluiting. Men kan de kleding en accessoires of bijvoorbeeld de toiletartikelen dan in zo’n cube stoppen, zodat dit georganiseerd bij elkaar blijft.

Voordelen

Het gebruik van packing cubes kent veel voordelen. Allereerst uiteraard voor de organisatie. De inhoud van de bagage zal geen chaos meer zijn en in- en uitpakken van een koffer of tas is daarmee ook snel gedaan. Omdat de bagage wordt verdeeld in categorieën zoals ondergoed, toiletartikelen en shirts, is ook het zoeken naar een bepaald item geen probleem meer. Men weet direct welke cube men open moet maken en de rest van de cubes blijft dan ongeopend en georganiseerd. Omdat de cubes strak dichtgemaakt kunnen worden, levert dit ook een besparing van de ruimte in de koffer of tas op.

Overigens zijn packing cubes ook erg handig voor de hygiëne. Vaak neemt men op de terugreis de vuile was in dezelfde koffer of tas mee als waarin de schone was verpakt zit. Of men vouwt de vieze was onhandig in een plastic tas. Door packing cubes te gebruiken kan men de vuile en schone was goed scheiden van elkaar. Uiteraard zijn de packing cubes in allerlei maten en kleuren te koop. Op die manier is er voor iedereen een passend set packing cubes.