Vier aanhoudingen bij oprollen drugslab in Hulten

De politie heeft op de Broekdijk in het Brabantse Hulten donderdagochtend een drugslab gevonden. Er zijn vier verdachten aangehouden. Over hun identiteit is nog niets bekend, zegt een politiewoordvoerster.

Het lab was nog in werking toen de politie binnenviel. De forensische opsporing is ter plaatse om verder onderzoek te doen.

Woensdag werd in het Overijsselse Overdinkel ook al een drugslab opgerold. Twee agenten moesten naar het ziekenhuis omdat zij last kregen van hun luchtwegen. Er werden meerdere verdachten aangehouden.