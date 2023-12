Bijna 13.000 stemmen voor kritisch Kamerlid Bouchallikht

Kamerlid Kauthar Bouchallikht heeft 12.879 stemmen gekregen bij de Tweede Kamerverkiezingen vorige week. Bouchallikht stond op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. In oktober wilde ze zich terugtrekken uit onvrede over het partijstandpunt over de oorlog tussen Israël en Hamas, maar het was toen te laat om haar naam nog van de stembiljetten te schrappen.

Bouchallikht kreeg 3921 stemmen in haar woonplaats Amsterdam en 1763 stemmen in de provincie Utrecht. In Rotterdam stemden 981 mensen op haar.

De 29-jarige Bouchallikht kwam in 2021 in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Bij deze verkiezingen stond ze op de zeventiende plek op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. Elf partijgenoten hebben meer stemmen gekregen dan zij, maar dat betekent ook dat Bouchallikht meer steun had dan enkele kandidaten die hoger op de lijst stonden.

De partij krijgt 25 zetels, dus ze is verkozen. Volgens haar partij heeft Bouchallikht aangegeven dat ze zal afzien van haar Kamerzetel. Bouchallikht heeft echter nog een paar dagen om daarover na te denken en een besluit te nemen. Als ze wel Kamerlid wil worden, kan dat.