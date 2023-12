Inspectie: omstandigheden van jongeren in JC Zeist onwenselijk

De omstandigheden waarin enkele jongeren tijdelijk in het Huis van Bewaring van Justitieel Complex Zeist (JC Zeist) worden opgevangen, zijn niet wenselijk. Dat concluderen vier rijksinspecties vrijdag. De opvang en begeleiding van de jongeren in de gevangenis in Zeist voldoen niet aan de uitgangspunten van het jeugdstrafrecht.

Zo krijgen de jongeren geen onderwijs en “begeleiding, zorg en activiteiten zijn er onvoldoende gericht op hun ontwikkeling”, aldus de inspecties. Zo zijn er bijvoorbeeld geen psychologen aanwezig voor deze specifieke jongere doelgroep. De conclusie wordt onderschreven door de Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs.

Ook konden de jongeren geen bezwaar maken tegen hun overplaatsing en mist een risico-inschatting van wat te doen met de jongeren in het geval van een gevaarlijke situatie. “De medewerkers doen hun uiterste best”, aldus de inspecties. “Maar het personeel bestaat voornamelijk uit medewerkers die zijn geschoold in het begeleiden van volwassenen, niet van deze jongerengroep.”

De jongeren werden in juni overgeplaatst naar Zeist, nadat de Rijks Justitiƫle Jeugdinrichting (RJJI) Horsterveen waterschade had opgelopen door noodweer. Het gaat om jongeren van 18 jaar en ouder, die verdacht worden van een strafbaar feit, maar nog niet veroordeeld zijn. In Zeist is plek voor 24 van deze jongeren. Zij verblijven apart van de volwassen gevangenen.

In september werd besloten dat de RJJI in Horsterveen definitief wordt gesloten. De penitentiaire inrichting Klein Bankenbosch in Veenhuizen wordt momenteel geschikt gemaakt als jeugdinrichting. Naar verwachting is die medio volgend jaar klaar.

Tot de locatie in Veenhuizen klaar is, roepen de inspecties minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) op om te verduidelijken wat hij gaat doen aan de specifieke behoeften voor de jongeren zolang zij in Zeist verblijven. In februari volgend jaar zullen de inspecties opnieuw een bezoek brengen aan Zeist om te zien in hoeverre er verbeteringen zijn doorgevoerd.