Kabinet steunt volgende stap EU-lidmaatschap Oekraïne en Moldavië

Nederland steunt onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over lidmaatschap van de Europese Unie, schrijft demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. De Europese Commissie wil de onderhandelingen daartoe openen met beide landen. Met Bosnië kan later ook gepraat worden, maar dat land moet daar eerst nog stappen voor zetten.

Oekraïne moest eerst nog veel werk verzetten voordat het in aanmerking zou komen voor onderhandelingen, maar heeft volgens de commissie ondanks de oorlog met Rusland inmiddels behoorlijke vooruitgang geboekt. Zo heeft Oekraïne de rechtstaat versterkt door op een eerlijkere wijze rechters aan te stellen en corruptie tegen te gaan. Ook Moldavië heeft verbetering getoond in het tegengaan van corruptie.

Nederland schaart zich achter het oordeel van de Commissie om toetredingsonderhandelingen te beginnen. Toch blijft er nog werk te verzetten voor beide landen. “Verdere inspanningen en resultaten, met name op het vlak van goed bestuur en de rechtsstaat, zijn vereist om de positieve trend door te zetten”, schrijft minister Bruins Slot.

Bosnië en Herzegovina komt nu nog niet in aanmerking voor onderhandelingen. Op het gebied van bijvoorbeeld persvrijheid en corruptie schiet het land nog tekort, vindt de Commissie. Nederland sluit zich daar bij aan. Wel ziet Nederland toekomst voor het Balkanland in de EU.

Wat betreft Georgië is het kabinet voorzichtig. De voortgang die dat land heeft laten zien, is volgens Nederland nog beperkt. Toch vindt Nederland ook dat de relatie tussen Georgië en de EU moet worden aangehaald, omwille van “regionale stabiliteit”. Het kandidaat-lidmaatschap geven zou “een duidelijk signaal” zijn.

De landen zoeken sinds de Russische inval in Oekraïne meer toenadering tot de EU, in de hoop op bescherming tegen hun grote buur. “In een veranderende wereld zal de EU stevig moeten investeren in versterkte relaties met andere landen en regio’s”, schrijft Bruins Slot. “Tegen de achtergrond van een nieuwe geopolitieke realiteit, en in het bijzonder de oorlog tegen Oekraïne, heeft de vraag over toekomstige uitbreiding van de Unie urgentie gekregen.”

Medio december wordt in Brussel door de EU-leiders over de voorstellen gestemd.