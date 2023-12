Ruim 3600 stemmen voor zwemmer Maarten van der Weijden

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vorige week 3656 stemmen gekregen bij de Tweede Kamerverkiezingen. De olympisch kampioen was lijstduwer van de VVD, hij stond op een onverkiesbare 80e plek op de kandidatenlijst. Slechts dertien partijgenoten kregen meer stemmen, dus een deel van de komende Kamerfractie heeft minder steun dan Van der Weijden.

Van der Weijden kreeg in alle kieskringen stemmen. Met name in Noord-Brabant, waar hij woont, stemden vrij veel mensen op hem. In het oosten van de provincie (kieskring Den Bosch) behaalde Van der Weijden 625 voorkeursstemmen en aan de westkant (kieskring Tilburg) 342 stemmen. Bij de vorige Kamerverkiezingen was Van der Weijden ook lijstduwer van de VVD. Toen stemden 4116 mensen op hem.

Actrice Romana Vrede en dragqueen Ma’MaQueen waren lijstduwers van BIJ1. Die partij verloor haar enige Kamerzetel. Vrede kreeg 1499 stemmen, Ma’MaQueen 1390.

Kickbokser Alistair van Overeem was lijstduwer bij Belang van Nederland van Wybren van Haga. Hij kreeg 852 stemmen.

Bij de ChristenUnie stonden terrorismedeskundige Beatrice de Graaf (50e) en weerman Reinier van den Berg (49e plaats) op de lijst met kandidaten. De Graaf kreeg 1625 stemmen, Van den Berg 389. Linda Nooitmeer, voorzitter van slavernij-instituut NiNsee en 65e op de lijst van D66, ontving 488 stemden. Nooitmeer verwelkomde koning Willem-Alexander op 1 juli op Keti Koti, waar hij excuses aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden.

Prostitutie-activiste Metje Blaak, lijstduwer voor Piratenpartij – De Groenen, scoorde 165 stemmen. Voetbaltrainer Robert Maaskant behaalde 62 stemmen. Hij stond op de tiende en laatste plaats van de PartijvdSport.