Van Ooijen wil dat vaccinatiegraad kinderen omhooggaat

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) maakt zich zorgen over de afnemende vaccinatiegraad onder kinderen. Niet alleen in Zeeland, maar “in heel Nederland zien we dat gebeuren”, zei Van Ooijen voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. “Dit is helaas een trend. Er moet veel meer gebeuren om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.”

Volgens Van Ooijen “zitten we nu echt wel in risicovolle percentages”.

De GGD Zeeland maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad in de provincie, meldt Omroep Zeeland vrijdag. Die ligt gemiddeld op nog geen 75 procent, maar is in sommige Zeeuwse gemeenten lager dan 70 procent. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) streeft met zijn Rijksvaccinatieprogramma naar vaccinatie van 90 procent van de kinderen.

De GGD in Zeeland en de Zeeuwse gemeenten moeten kijken wat ze kunnen doen om mensen over te halen hun kinderen te laten vaccineren, vindt Van Ooijen. Hij is niet van plan om vanuit het ministerie specifiek iets voor Zeeland te doen. “Er zijn nog wel meer gebieden waar ik zorgen over heb, zoals de Caribische delen van Nederland.”

Volgens Van Ooijen is er in heel Nederland sprake van een “hele slecht trend die we echt moeten gaan buigen.” Daar is een aanpak voor, maar die moet de komende jaren worden verstevigd, vindt de demissionair staatssecretaris. Hij denkt daarbij aan het meer laagdrempelig aanbieden van vaccinaties op meer plekken in de wijk, zoals in buurtcentra of in bussen, in plaats van alleen bij de GGD. Als er op meer plekken vaccinaties worden aangeboden, zien mensen vaker dat er vaccinatiemogelijkheden zijn, redeneert Van Ooijen.

Desinformatie over vaccinatie is de belangrijkste reden waarom mensen zich niet laten vaccineren, denkt de staatssecretaris. Dat is volgens hem met corona toegenomen en het is moeilijk om daar wat aan te doen.