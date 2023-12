Hof behandelt hoger beroep Mallorcazaak komende drie weken

Het hoger beroep in de Mallorcazaak begint maandag. De zittingen zijn de komende drie weken in het gerechtshof in Leeuwarden. Het hof trekt elf dagen uit voor de inhoudelijke behandeling. De zaak met zeven verdachten gaat over extreem uitgaansgeweld op het Spaanse eiland Mallorca, waardoor Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen overleed.

Heuvelman werd in de nacht van 13 op 14 juli 2021 in elkaar geslagen op de boulevard van badplaats El Arenal en bezweek vier dagen later in het ziekenhuis aan de gevolgen van hersenletsel.

De rechtbank legde vorig jaar gevangenisstraffen tot zeven jaar op. De hoogste straf was voor Sanil B. (21) voor doodslag en twee pogingen daartoe. Tegen hem was tien jaar cel geëist. Op zijn schoen was een DNA-spoor van het slachtoffer gevonden.

De rechtbank concludeerde dat B. Heuvelman heeft gedood “met een of meer anderen”, maar de rechtszaak maakte niet duidelijk wie dat is geweest. Medeverdachten Mees T. (20) en Hein B. (20) werden vrijgesproken van doodslag. Zij kregen tot dertig maanden cel voor hun betrokkenheid bij andere vechtpartijen.

De rechtbank vond de geëiste werkstraffen voor de overige verdachten te laag en legde in plaats daarvan forse en deels voorwaardelijke celstraffen op van twaalf tot dertig maanden. Het Openbaar Ministerie en zeven verdachten gingen in hoger beroep. Alleen B. zit nog vast. Vier medeverdachten kwamen in april op vrije voeten, onder meer om hun jeugdige leeftijd.

Maandag en dinsdag bespreekt het hof de gebeurtenissen. Vrijdag is ingeruimd voor het spreekrecht van de nabestaanden. De strafeisen worden woensdag 13 december verwacht.