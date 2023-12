OM eist 8 jaar cel en tbs tegen Vlijmense leraar in zedenzaak

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen basisschoolleraar Bas G. die wordt verdacht van een reeks zedenmisdrijven. Daarvan zouden veelal jonge tieners, maar ook aanmerkelijk jongere kinderen het slachtoffer zijn geworden. G. was ruim twintig jaar leraar op een school in Vlijmen. Het OM eiste daarnaast een beroepsverbod.

G. (45) werd in augustus vorig jaar opgepakt en zit sindsdien vast. Een paar maanden daarvoor kwam hij voor het eerst in het vizier van de politie, nadat een melding over hem was gedaan door de eigenaar van een naturistencamping in Elsendorp. G. zou daar een meisje hebben benaderd en in haar bijzijn hebben gemasturbeerd.

Onderzoek aan onder meer G.’s telefoon en computer leverde een grote hoeveelheid belastend materiaal op. De leraar bleek een omvangrijk en nauwgezet bijgehouden archief te hebben van beelden van kinderen met wie hij veelal via Snapchat contact had. Hij zou hen hebben aangezet tot het plegen van seksuele handelingen. Beelden daarvan nam hij stiekem op en bewaarde deze. Volgens het OM had de verdachte 439 minderjarige contacten op Snapchat, waar hij zich voordeed als ‘Jeroentje’.

Op de computer van de verdachte zijn grote hoeveelheden kinderporno gevonden. Het gaat om ongeveer 5000 afbeeldingen, waarvan de meeste foto’s gedownload zijn van internet. Een deel blijkt echter ook zelfgemaakt, waaronder een aantal strafbare foto’s met daarop kinderen van zijn school. Zo maakte de man stiekem foto’s van twee meisjes bij een waterspel op het schoolplein en van een jongen die zich aan het omkleden is. Hij zou van minstens zeventig minderjarigen pornografische afbeeldingen hebben gemaakt, stelt het OM.

In één geval kwam het tot herhaald fysiek contact. Met dit destijds 12-jarige, kwetsbare meisje had G. geregeld ontmoetingen in een bos, waarbij zij seks hadden. Ook dit filmde G.

“Leerkrachten zijn rolmodellen voor kinderen. Personen waar tegenop wordt gekeken, die vertrouwd zijn, die lief, leuk of grappig worden bevonden. Juist deze verdachte had de ernst van zijn handelen moeten inzien en weten hoe kwetsbaar ze zijn”, zei de officier van justitie in de rechtbank in Den Bosch. “Hij heeft zijn beroep gebruikt, of beter gezegd: misbruikt, om strafbare feiten te plegen.”