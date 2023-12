Bouw nieuwe marinierskazerne zeker jaar vertraagd

De bouw van de nieuwe marinierskazerne in Nieuw-Milligen bij Apeldoorn loopt opnieuw flinke vertraging op. Het ministerie van Defensie verwacht dat het om “minimaal” een jaar gaat. De verwachting is dat het complex niet vroeger dan voorjaar 2031 klaar zal zijn.

Defensie heeft meer stikstofruimte nodig voor de nieuwe kazerne. Bij de bouw, maar ook als het klaar is, wordt er te veel stikstof uitgestoten. Het ministerie praat over een oplossing met de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland. De aanbesteding kan daardoor volgende week niet beginnen.

Het is niet de eerste vertraging dit jaar. In mei maakte Defensie al bekend dat de bouw van de kazerne zestien maanden langer zou duren omdat er onder meer extra kantoren, les- en parkeerruimte moesten komen. De kazerne moet plaats gaan bieden aan ongeveer 2250 mannen en vrouwen.

Al in 2012 besloot het ministerie dat er een nieuwe kazerne voor het Korps Mariniers moest komen, omdat de kazerne in Doorn niet meer voldeed. In eerste instantie werd besloten een nieuw onderkomen in Vlissingen te bouwen, maar dat zorgde voor veel verzet bij de mariniers. Uiteindelijk besloot Defensie anders en wees begin 2021 Nieuw-Milligen als nieuwe locatie aan.