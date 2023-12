Van Huffelen verheugd over Europees akkoord AI

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen is “ontzettend blij” met een Europees akkoord over kunstmatige intelligentie (AI). Dat zegt Van Huffelen in eerste reactie op het voorlopige akkoord van de EU-landen en het Europees Parlement over regels voor AI. “Maar dit ontslaat ons niet van de verplichting om te blijven kijken naar de kansen en risico’s van inzet van AI-technologie en de handhaving van de regels”, voegt Van Huffelen daaraan toe.

Verantwoordelijk Eurocommissaris Thierry Breton meldde vrijdag tegen middernacht dat na dagenlange onderhandelingen overeenstemming is bereikt over een nieuwe Europese AI-wet. Die wet deelt onder meer AI-toepassingen in op risico. Grof gezegd zijn de regels strenger zodra het risico groter is. Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan het voltallige EU-parlement en de EU-lidstaten, maar dat is normaliter een formaliteit.

“Omgaan met AI draait om een goede balans tussen het benutten van de mogelijkheden en het tegemoetkomen aan de bezwaren”, zegt de demissionair staatssecretaris. “Er zijn een heleboel sectoren waar Nederland sterk in is en waarin AI een grote rol gaat spelen. Denk aan landbouw, onderwijs, gezondheidszorg, vrede en veiligheid. Nederland maakt zich er internationaal sterk voor dat we deze technologie kunnen vertrouwen. Om bijvoorbeeld discriminatie te voorkomen bij gebruik van AI voor het toekennen van toeslagen of transparantie van algoritmes in de financiĆ«le sector.”