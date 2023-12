Oudejaarstradities in meer Biblebeltgemeenten op 30 december

Verschillende gemeenten in de Biblebelt bieden de mogelijkheid om oudejaarstradities, zoals het ontsteken van een vreugdevuur of carbidschieten, op zaterdag 30 december te doen. Dit doen deze overwegend christelijke gemeenten voor mensen die hechten aan de zondagsrust. Oudejaarsdag valt dit jaar namelijk op een zondag.

De gemeente Staphorst maakte in oktober al bekend oudejaarstradities om deze reden alleen op zaterdag toe te staan. Zondag geldt een verbod. De gemeenten Ede, Nunspeet en Barneveld zijn soepeler, maar bieden wel de mogelijkheid om de tradities ook op zaterdag te kunnen doen.

In Ede mag carbidschieten op zaterdag 30 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Zondag mag dit alleen in de middag, van 13.00 uur tot 18.00 uur, vanwege de Zondagswet. Die verbiedt het om op zondag voor 13.00 uur “openbare vermakelijkheden” te houden. “Zo kunnen de verschillende gemeenschappen in onze gemeente zelf de keuze maken wanneer zij oudejaarstradities vieren”, aldus een gemeentewoordvoerster.

Ook de gemeente Barneveld biedt de mogelijkheid voor carbidschieten op zaterdag. In die gemeente is dat toegestaan tussen 12.00 uur en 16.00 uur voor mensen van achttien jaar of ouder met een ontheffing.

De gemeente Nunspeet laat weten dat het vreugdevuur dit jaar op 30 december plaatsvindt. Dat heeft de gemeente “in overleg met de organisatoren” besloten. Reden voor de verplaatsing is de zondagsrust, bevestigt een woordvoerder.