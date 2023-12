Syriër uit Druten blijft vast voor seksueel geweld en foltering

De 55-jarige Syriër die vrijdag is gearresteerd in het Gelderse Druten op verdenking van internationale misdrijven in zijn vaderland, blijft vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag besloot maandag het voorarrest met veertien dagen te verlengen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man onder meer van seksueel geweld als misdrijf tegen de menselijkheid. Volgens het OM is het voor het eerst dat iemand in Nederland van dit misdrijf wordt beschuldigd.

De man zou in 2013 en 2014 aan het hoofd hebben gestaan van de verhoorafdeling van de National Defence Force (NDF) in de Syrische stad Salamiyah. Justitie verdenkt de man ervan dat hij zich “vanuit zijn functie schuldig heeft gemaakt aan foltering, marteling en seksueel geweld tegen burgers”.

De verdachte kwam in juli 2021 naar Nederland en kreeg een tijdelijke asielvergunning. Vorig jaar vestigde hij zich met zijn gezin in Druten.