Arnhem wil gegevens van wanbetalers van netbeheerder

Arnhem wil dat het mogelijk wordt dat netbeheerder Liander persoonsgegevens van klanten met een betalingsachterstand deelt met de gemeente. Dat zou het mogelijk maken om veel vaker tijdig en effectief in te grijpen, voordat mensen worden afgesloten van gas en licht. Voor het uitwisselen van gegevens is een wetswijziging nodig, zegt de gemeente, want nu zitten de sociale wetgeving en de energiewet elkaar op dat vlak nog in de weg.

Arnhem startte in juni van dit jaar samen met Liander een proef om afsluitingen te voorkomen. Er zijn sindsdien 54 afsluitingen van gas en licht voorkomen, maar dat hadden er volgens de gemeente meer kunnen zijn als Liander en de gemeente persoonsgegevens hadden mogen uitwisselen. Het Arnhemse project was een vervolg op een vergelijkbaar experiment in Amsterdam, waar gegevens wel gedeeld mochten worden. Het experiment in Amsterdam was zeer succesvol, stelt Arnhem.

In Arnhem stuurde Liander naar 131 adressen een waarschuwingsbrief dat er afsluiting van gas en elektriciteit dreigde. Dat had in 45 gevallen resultaat. Daarna ging een monteur van Liander langs bij wanbetalers en daardoor werd afsluiting bij nog negen adressen voorkomen. Een deel van de resterende adressen kan nu toch een bezoek van de deurwaarder tegemoet zien en wordt mogelijk dan alsnog afgesloten. “Terwijl energie geen luxe is maar een basisbehoefte. Heel wrang”, aldus verantwoordelijk wethouder Mark Lauriks (bestaanszekerheid).

Arnhem en Liander gaan nog door met de proef, in de hoop dat het toch mogelijk wordt om persoonsgegevens uit te wisselen. De gemeente wil een schuldhulpverlener meesturen met de monteur van Liander. Ook wil de gemeente gaan praten met deurwaarders, zodat die bij een huisbezoek mensen met achterstallige betalingen kunnen informeren over gemeentelijke hulp. Arnhem hoopt dat de samenwerking met Liander uiteindelijk een voorbeeld is voor heel Nederland, zegt Lauriks.