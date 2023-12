ProRail zet programma op om overlast gravende dieren voor te zijn

Spoorbeheerder ProRail heeft een speciaal programma opgezet om de impact van gravende dassen en bevers op treinverbindingen zoveel mogelijk te beperken. Dit voorjaar moest op meerdere trajecten het treinverkeer worden stilgelegd, omdat met name de gangenstelsels van dassen voor onveilige situaties onder het spoor hadden gezorgd. Door betere monitoring, waar nodig aanpassingen aan de omgeving langs het spoor en het opstellen van juridische kaders hoopt ProRail de overlast de komende jaren voor te blijven.

“Met een programmatische aanpak willen we voorkomen dat we iedere keer achter de feiten aan lopen”, zei programmamanager CornĂ© van Doorne op het hoofdkantoor van ProRail in Utrecht. “We kunnen niet zeggen dat het nooit meer gebeurt. Maar we doen er wel alles aan om die kans zo klein mogelijk te maken. Vooral door beter en sneller in te spelen op situaties. We willen verantwoord omgaan met alles wat er rond het spoor gebeurt en een goede buur zijn van onder meer dassen en bevers.”