DENK en D66 geloven niet dat Wilders premier wordt voor iedereen

Rob Jetten (D66) en Stephan van Baarle (DENK) trekken in twijfel dat PVV-leider Geert Wilders premier kan worden van alle Nederlanders. Zij vrezen dat Nederlandse moslims in een kabinet onder leiding van de radicaal-rechtse politicus zullen worden behandeld als tweederangs burgers. Dat zeggen ze bij het debat over de verkiezingsuitslag en het advies dat verkenner Ronald Plasterk heeft uitgebracht.

Wilders is volgens Jetten “niet geschikt” als premier omdat hij mensen die niet in zijn straatje passen anders zal behandelen. Daarvoor ziet hij bijvoorbeeld bewijs in het plan van de PVV om zware criminelen met een dubbele nationaliteit hun Nederlanderschap af te nemen. Nu kan dat alleen als er sprake is van terrorisme.

Van Baarle neemt zich voor om flink oppositie te voeren tegen een mogelijk kabinet-Wilders. De DENK-voorman vindt Wilders “volstrekt ongeloofwaardig” als premier “met de haat die hij twintig jaar lang heeft gezaaid in het parlement”. Het is tegen zijn zere been dat de PVV-leider de Koran heeft vergeleken met Hitlers boek Mein Kampf, moskee├źn wil verbieden en ageert tegen hoofddoekjes.