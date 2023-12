Haven Ridderkerk langer beschikbaar als opvanglocatie

Ridderkerk verlengt de opvanglocatie voor asielzoekers in de haven tot juli 2026, meldde de gemeente woensdag. Daarmee kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) langer asielzoekers op een schip opvangen dat in de haven ligt. Sins juli vorig jaar verblijven er zo’n negentig asielzoekers op het schip de Calypso. Zij zouden daar oorspronkelijk tot 31 december kunnen verblijven.

“We verwachten dat de vraag naar extra opvangplekken de komende jaren niet zal verminderen en zien op dit moment geen andere plek in Ridderkerk waar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Daarnaast verloopt de opvang van asielzoekers op het asielschip rustig. Daarom heeft de gemeente het COA het aanbod gedaan de haven tot juli 2026 beschikbaar te stellen als locatie om een asielschip aan te leggen”, aldus verantwoordelijk wethouders Kees van der Duijn Schouten.

Volgens de gemeente is het aan het COA of het komende 2,5 jaar gebruik willen blijven maken van de Calypso als opvangplek. Het COA en de gemeente zijn momenteel nog in gesprek over de invulling van de opvangactie in de haven.