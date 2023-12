OM eist in hoger beroep celstraffen tot 10 jaar in Mallorcazaak 

Tegen de verdachten in de Mallorcazaak zijn in hoger beroep opnieuw celstraffen tot tien jaar geëist voor het fatale uitgaansgeweld dat Carlo Heuvelman het leven kostte. Hoofdverdachte Sanil B (21) hoorde de hoogste straf tegen zich eisen voor het excessieve uitgaansgeweld op het Spaanse eiland Mallorca. De overige verdachten hoeven wat het OM betreft niet terug naar de gevangenis.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd in de nacht van 13 op 14 juli 2021 geslagen en geschopt en verloor het bewustzijn. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis als gevolg van hersenletsel. De verdachten ontkenden allemaal betrokkenheid bij zijn dood.

Tegen Mees T. (20) is een celstraf van twee jaar, waarvan 350 dagen voorwaardelijk, geëist. Tegen Hein B. (20) is anderhalf jaar cel geëist, waarvan 208 dagen voorwaardelijk. Voor hen vroeg het OM vrijspraak voor betrokkenheid bij de dood van Carlo.

Tegen Kaan B. (21) en Daan van S. (20) luidde de strafeis achttien maanden cel waarvan 293 dagen voorwaardelijk. Zij zijn in de visie van het OM schuldig aan een poging tot doodslag.

Tegen twee overige verdachten uit de Hilversumse vriendengroep, Stan F. (21) en Lukas O. (20), eisten de aanklagers bij het hof in Leeuwarden taakstraffen van 180 en 240 uur in combinatie met voorwaardelijke gevangenisstraffen van drie en zes maanden.

De strafeisen in hoger beroep zijn vergelijkbaar met de strafeisen vorig jaar bij de rechtbank, behalve voor Hein B. en Mees T. die niet langer verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Carlo.

Donderdag gaat het proces verder met de pleidooien van de advocaten. Het hof doet in maart uitspraak.