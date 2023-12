OM in Mallorcazaak: nachtmerrie voor nabestaanden duurt voort

Het uitgaansgeweld op Mallorca in de zomer van 2021 is voor de vrienden en de nabestaanden van Carlo Heuvelman een nachtmerrie die voortduurt. Dat zeiden de aanklagers woensdag bij aanvang van de vijfde zittingsdag van het hoger beroep van de Mallorcazaak bij het hof in Leeuwarden. Daar krijgen de zeven verdachten uit Hilversum aan het einde van de middag de strafeisen te horen.

Tien uur na aankomst op het eiland lag Carlo dodelijk gewond op straat, begon het Openbaar Ministerie het requisitoir. Vier dagen later overleed de 27-jarige man uit Waddinxveen in het ziekenhuis op Mallorca.

Nabestaanden hopen dat het hoger beroep inzicht geeft in wie er verantwoordelijk is voor de dood van Carlo. De advocaat-generaal noemt het een hard gelag voor de familie dat er geen antwoorden komen op de vraag wat er met Carlo is gebeurd.

“Maar er kan wel degelijk een analyse worden gemaakt van die nacht”, stelde de advocaat-generaal. Volgens haar kan vastgesteld worden wie schuldig is aan het uitgaansgeweld en wie verantwoordelijk is voor de dood van Carlo.

Het requisitoir van het OM neemt de hele dag in beslag en begon met de vechtpartijen die aan het fatale uitgaansgeweld voorafgingen, waarbij mannen uit Heerhugowaard slachtoffers waren.

Het OM gaat in de middag in op de vraag of de verdachten in aanmerking komen voor toepassing van het jeugdstrafrecht. Deskundigen adviseren bij de meeste verdachten toepassing van het volwassenenstrafrecht.