Partijen vallen Wilders aan over zijn houding richting Rusland

Volt en D66 hebben PVV-leider Geert Wilders woensdag aangevallen op zijn houding richting Rusland, die volgens de partijen de afgelopen jaren veel te vriendelijk is geweest. Rob Jetten (D66) vindt het niet kunnen dat Wilders zich in 2018 heeft vertoond met een Russisch vriendschapspeldje. Dat is volgens de liberale partijleider respectloos richting de nabestaanden van de MH17-ramp in 2014 en ook gezien het conflict toen in Oost-Oekraïne.

Als Wilders inderdaad premier wordt “dan bent u niet alleen de voorzitter van de ministerraad vrijdag”, zegt Jetten. “Dan bent u ook de vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland.” De D66-leider heeft daar weinig vertrouwen in. Hij typeert Wilders als iemand “die bevriend is met dictators en daar trots op is”.

“Dit is zo intrinsiek vals”, zegt Wilders over deze laatste opmerking. Hij verdedigt dat hij het vriendschapsspeldje droeg toen hij in Rusland was om te proberen afspraken te maken over migratie, in het belang van Nederlanders. “Ik neem de grootste afstand van alles wat Poetin heeft gedaan.”

Marieke Koekkoek (Volt) neemt daar geen genoegen mee. Ze haalt aan dat de Nederlandse verkiezingsuitslag werd gevierd op de Russische staatstelevisie en dat ook de pro-Russische Hongaarse premier Viktor Orbán enthousiast reageerde. “En de heer Wilders verkondigt dat het ontzettend duidelijk is dat hij de vijand is van Rusland, hoe werkt dat nou precies?”