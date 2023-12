Afgezwakte VVD-motie over spreidingswet aangenomen

Een omstreden motie van de VVD over de spreidingswet is zoals verwacht aangenomen. Vlak voor de stemming hadden de VVD en de drie mede-indieners PVV, NSC en BBB de motie afgezwakt. In plaats van een oproep aan het kabinet en de senaat om de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen, wordt in de motie nu alleen de wens uitgesproken om “voor de duur van de formatie een pas op de plaats met de spreidingswet” te maken.

Naast de indieners waren ook FVD, SGP en JA21 voor de motie. Dat zijn 95 van de 150 Kamerleden.