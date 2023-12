Partijen kritisch op voordracht PVV’er Bosma als Kamervoorzitter

Voornamelijk progressieve en linkse partijen zijn zeer kritisch over Martin Bosma als mogelijke Tweede Kamervoorzitter. De PVV’er heeft zich samen met Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) kandidaat gesteld om de vertrokken Vera Bergkamp (D66) op te volgen. In een debat over de voorzittersverkiezing trekken partijen de geloofwaardigheid van Bosma in twijfel, omdat zijn partij zich jarenlang negatief heeft uitgelaten over onder meer de rechterlijke macht en het parlement. Bosma nam daar nooit afstand van.

De Tweede Kamer kiest later donderdag tussen de twee kandidaten. Dat gebeurt in een individuele, geheime stemming door 150 Kamerleden.

D66-Kamerlid Joost Sneller noemt Bosma “niet geloofwaardig” als Kamervoorzitter en typeert hem als “iemand die hier in Nederland het wantrouwen in democratische instituties aanwakkert”. Ook VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen wees op Bosma’s acties als Kamerlid. “Neemt Bosma afstand van de kwalificatie dat dit een nepparlement is”, vroeg ze. Volgens Michon-Derkzen uiten beide kandidaten zich “stevig” op sociale media. “Stop daar dan mee.”

Ook Volt, DENK, GroenLinks-PvdA denken niet dat Bosma vanwege zijn achtergrond en uitingen als Kamerlid de juiste persoon is om deze belangrijke functie voor het parlement te vervullen.

Partijen wezen daarnaast op een eerdere motie en een amendement die de PVV steunde, waarin ervoor werd gepleit dat de Kamervoorzitter altijd een lid van de oppositie moet zijn. Onder meer SP en D66 vinden dat inconsistent met de kandidatuur van Bosma, gezien de PVV na haar verkiezingswinst afstevent op regeringsdeelname. Zowel de motie als het amendement behaalden overigens geen meerderheid in de Kamer.

“Eigenlijk kiezen we als Kamer deze voorzitter op het moment dat partijen nog in onderhandeling zijn met elkaar en de vraag is of je dan over een coalitie- of oppositiekandidaat kan spreken”, reageerde Gidi Markuszower (PVV) toen Sandra Beckerman (SP) hem confronteerde met de eerdergenoemde motie. Daarnaast zei Markuszower dat zijn partij wel veel ervaring heeft in de oppositie, wat met gelach werd ontvangen.