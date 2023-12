Drogisterijen: vraag naar coronatesten neemt toe

Drogisterijen merken dat de vraag naar coronazelftesten toeneemt. In twee weken tijd is de verkoop “meer dan verdubbeld”, zegt koepelorganisatie Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Ook Kruidvat en Trekpleister zien sinds begin deze maand een stijgende lijn.

Concrete cijfers kan het CBD niet geven, maar tot en met november was de verkoop van tests stabiel en ging het om “enkele tienduizenden per week”. De verkoop van mondkapjes is tot nog toe niet gestegen. Volgens directeur Jos Jongstra is van zowel zelftesten als mondkapjes “nog ruim voldoende voorraad” beschikbaar.

Ook Albert Heijn zegt een toename te zien in de vraag naar zelftesten en ook naar hoest-, griep- en verkoudheidsartikelen. Een woordvoerster geeft aan dat de vraag naar mondkapjes niet per se is gestegen.

In Nederland leeft corona momenteel weer op. Op dit moment liggen zo’n negenhonderd mensen in het ziekenhuis met corona, van wie zo’n vijftig op de intensive care. Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater is gestegen naar het hoogste niveau ooit.