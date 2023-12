Politie en EOD in Amsterdam Nieuw-West om ‘verdachte situatie’

De hulpdiensten zijn maandag massaal uitgerukt om een “verdachte situatie” aan de Basisweg in Amsterdam Nieuw-West. De politie, brandweer, ambulance en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn aanwezig, bevestigt een politiewoordvoerder een bericht van AT5. Wat er precies aan de hand is, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Een medewerker van een winkel voor ijzerwaren en gereedschap die is gevestigd aan de Basisweg laat weten dat er sprake is van een bommelding voor de deur. Op last van de hulpdiensten moet iedereen binnenblijven.

De Telegraaf is ook gevestigd aan de Basisweg. Volgens een andere politiewoordvoerder speelt het incident zich niet af ter hoogte van de krant. Bij een aanslag in 2018 werd de pui van het kantoorgebouw van De Telegraaf geramd met een gestolen bestelauto.