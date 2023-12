Partijleiders beginnen nu echt aan ‘korte informatieronde’

De politiek leiders Geert Wilders (PVV), Dilan Yeşilgöz (VVD), Pieter Omtzigt (NSC) en Caroline van der Plas (BBB) praten dinsdagmiddag verder over de vorming van een rechts kabinet. Het is het eerste gesprek in de “korte informatieronde” die informateur Ronald Plasterk de komende weken wil houden. Fleur Agema voor de PVV, VVD’er Sophie Hermans, Eddy van Hijum van NSC en Mona Keijzer van BBB schuiven aan als secondant van hun partijleider.

De vier partijleiders zaten de afgelopen weken al vaker en in wisselende samenstellingen met elkaar om tafel. De conclusie na die verkennende gesprekken was dat er inhoudelijk wel een basis is om tot samenwerking te kunnen komen, maar dat eerst de zorgen bij met name NSC over de ‘rechtstatelijkheid’ van sommige standpunten van de PVV moeten worden weggenomen voordat kan worden gesproken over de inhoud.

De partijen hebben zichzelf tot begin februari de tijd gegeven voor de “korte informatieronde”. Na de gesprekken over de rechtstaat, komen ook belangrijke maatschappelijke vraagstukken op tafel. Naast migratie, een onderwerp waarop de partijen onderling de nodige raakvlakken hebben, komen bijvoorbeeld ook bestaanszekerheid, het klimaat en de overheidsfinanciën de komende weken voorbij.

Plasterk, die als verkenner optrad en vervolgens ook tot informateur werd benoemd, vindt dat de vier partijen het min of meer aan de kiezer verplicht zijn samen tot een rechts kabinet te komen. Dat zou recht doen aan de verkiezingsuitslag, vindt de voormalig PvdA-minister, die bovendien eerder benadrukte dat “het land bestuurd moet worden”.

Van wat aan tafel besproken wordt, zal niet veel naar buiten komen, waarschuwden Plasterk en Wilders afgelopen donderdag alvast. Er breekt in de woorden van Wilders “een moment van radiostilte” aan.