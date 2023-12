De netwerkstoring in ziekenhuis Ikazia in Rotterdam is dinsdag verholpen. Alle afspraken vanaf 10.00 uur kunnen daarom gewoon doorgaan. Eerdere afspraken waren geannuleerd.

De storing stak maandag de kop op. Door een fout in de software “communiceerden onze interne systemen niet goed met elkaar”, aldus het ziekenhuis. Het Ikazia benadrukt dat de systemen niet zijn gehackt, dat er geen ddos-aanval was en dat er ook geen gegevens van patiĆ«nten op straat zijn beland.