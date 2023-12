Geen van ruziënde D66-Europarlementariërs gaat door

D66 gaat met alleen nieuwe kandidaat-Europarlementariërs de Europese verkiezingen in. Na Sophie in ’t Veld, die overstapte naar Volt, stopt ook haar rivale Samira Rafaela. De twee fractiegenoten braken met elkaar toen Rafaela werd beschuldigd van het koeioneren van medewerkers.

Rafaela deed nog een gooi naar het D66-lijsttrekkerschap voor de verkiezingen in juni, maar eindigde als tweede. Oud-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy won en hij “wil een eigen team vormen”, zegt Rafaela. Zijzelf zal daarom in juli “de politiek verlaten”, al “is mijn missie in Europa zeker nog niet klaar”.

De 34-jarige Rafaela was sinds afgelopen voorjaar nog de enige D66’er in het Europees Parlement. In ’t Veld vertrok toen naar Volt, voor wiens Belgische tak ze opnieuw in het parlement hoopt te komen.

Het boterde al lang niet tussen In ’t Veld, die de D66-delegatie leidde, en Rafaela, maar vorig jaar liep het uit op een echte breuk. Rafaela verweerde zich fel tegen beschuldigingen van intimidatie en pestgedrag, waarna de twee hun eigen weg gingen.