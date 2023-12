Rijkswaterstaat: hinder op snelwegen door omgewaaide bomen

Rijkswaterstaat krijgt meerdere meldingen van omgewaaide bomen op snelwegen door storm Pia die over het land trekt, zoals op de A1 bij Barneveld. Dat meldt de verkeersdienst op X. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om het rijgedrag aan te passen tijdens de storm.

Verkeer wordt omgeleid terwijl omgewaaide bomen worden weggehaald. De A1 bij Barneveld is intussen weer vrij, meldt de dienst op X. “De vertraging richting Apeldoorn is nu nog ruim een uur, maar we verwachten dat deze snel zal afnemen”, aldus Rijkswaterstaat.

Automobilisten moeten bij harde wind extra alert zijn en hun rijstijl aanpassen, waarschuwt Rijkswaterstaat. Zo moeten automobilisten extra afstand houden tot voorliggers en bedacht zijn op voorwerpen die door harde wind de weg op kunnen waaien. Ook moeten ze rekening houden met uitwijkmanoeuvres van voorliggers. Voertuigen met een aanhanger, vol of leeg, vrachtwagens zonder lading, caravans en motorrijders zijn “extra kwetsbaar bij harde wind”. “Het kan verstandig zijn de reis uit te stellen”, tipt de verkeersdienst.

Op de A32 bij Leeuwarden en Heerenveen is een vrachtwagen omgewaaid, meldt de ANWB op X. Tussen Akkrum en knooppunt Heerenveen is de weg daarom dicht.

Al sinds de ochtend zijn er diverse incidenten van dreigende of daadwerkelijk omgevallen bomen op snelwegen, meldde de ANWB eerder al op X. Daardoor was er al vertraging op de weg, bijvoorbeeld in de omgeving van Amsterdam.

Het KNMI heeft in het hele land code geel afgegeven vanwege harde windstoten door storm Pia. Landinwaarts komen zware windstoten rond de 80 kilometer per uur voor, in de kustgebieden kunnen deze uitgroeien tot wel 110 kilometer per uur. De wind komt uit het westen tot noordwesten. Rijkswaterstaat waarschuwde donderdagochtend al voor “gevaarlijke rijomstandigheden” door de storm.