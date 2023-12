Twee verdachten aangehouden rond fatale steekpartij Enschede

De politie heeft zaterdagavond in Enschede twee verdachten aangehouden voor de steekpartij waar vrijdagavond een minderjarige Syrische vluchteling bij omkwam. Dat zegt de Politie Overijssel via X.

Bij de steekpartij in de omgeving van de Van Lochemstraat in de binnenstad van Enschede raakte een andere minderjarige Syriƫr gewond. Volgens de krant Tubantia maakten de twee slachtoffers deel uit van een groepje van vijf jongeren dat ruzie kreeg met een andere groep. Het onderzoek is nog in volle gang, meldt de politie op X.