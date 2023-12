Explosie bij hotel op de Brink in Deventer

Bij een hotel op de Brink in Deventer is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest. Het gaat om Hotel Royal, het enige hotel op de Brink, meldt onder andere Tubantia.

De pui van het hotel is flink beschadigd door de knal. Ook is er schade bij een huis in de buurt. Op het moment van de ontploffing was er niemand aanwezig in het hotel.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan bij het hotel. De situatie is nu veilig verklaard. De politie roept getuigen op zich te melden.