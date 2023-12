Waterstand in grote rivieren stijgt begin januari weer

De waterstand in de grote rivieren gaat begin januari opnieuw stijgen. Hoe hoog het water dan komt te staan kan Rijkswaterstaat vrijdag nog niet zeggen, want dat hangt af van de hoeveelheid regen die in het stroomgebied van de Rijn gaat vallen. Ook de waterstand in de Maas gaat weer omhoog door regen in de Belgische Ardennen.

Volgens Rijkswaterstaat worden de achtereenvolgende hoge waterstanden met name veroorzaakt door het erg natte najaar. Het stroomgebied van de Rijn is kletsnat en verzadigd met water. Daardoor zakt regenwater niet in de grond en moet al het water door de rivier worden afgevoerd. Dat zorgt steeds voor snelle stijgingen van de waterstanden, aldus de waterbeheerder. De waterstand van de grote rivieren was was rond 22 november en 17 december al verhoogd. De tot nu toe hoogste waterstand van 14,52 meter boven NAP bij Lobith werd donderdag bereikt.

De komende dagen zakt het water in Rijn, Waal en IJssel langzaam, om vanaf 3 januari weer te gaan stijgen. Rond 8 januari zou het water dan nog iets hoger kunnen komen te staan dan donderdag het geval was, maar Rijkswaterstaat noemt dat nog erg onzeker.

De waterstand in de Maas is sinds eerste kerstdag gedaald. Rond 3 januari zou de afvoer van de regenrivier een stand kunnen bereiken die enkele keren per jaar voorkomt. Maar als het hard blijft regenen in de Ardennen kan het water ook nog wat hoger komen te staan. De weermodellen voor die dagen lopen nu nog ver uiteen, aldus Rijkswaterstaat.