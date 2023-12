Grote vuurwerkshows in meerdere steden, ondanks regen en wind

In meerdere steden worden grote vuurwerkshows georganiseerd om het nieuwe jaar in te luiden. Vorig jaar werden de meeste vuurwerkshows afgelast door het slechte weer. De kans is groot dat er ook deze jaarwisseling veel regen en harde wind zal zijn, meldde Weeronline eerder al. Ondanks de kans op slecht weer gaan de grote vuurwerkshows vooralsnog door.

In Amsterdam worden op meerdere plekken vuurwerkshows georganiseerd. Zo is er op het Museumplein een licht- en vuurwerkshow waar vorig jaar zo’n 60.000 mensen op afkwamen. Dit jaar is er voor kinderen een speciale oud-en-nieuwviering eerder op de avond.

Het nationale aftelmoment is deze jaarwisseling in Hilversum. Presentator Dione de Graaff telt vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid af naar het nieuwe jaar.

In Rotterdam wordt er na drie jaar afwezigheid weer geknald tijdens het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug. De wereldberoemde dj Martin Garrix zal daar zijn muziek draaien.

Bij de Hofvijver in Den Haag wordt tijdens de jaarwisseling traditioneel weer een vuurwerkshow gehouden met livemuziek.

Groningen telt voor de tweede keer af op de Grote Markt. Ook treden er meerdere bands op en is er volksmuziek.