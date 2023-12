Jaarwisseling onstuimig met wind, onweer en hagel in het westen

Het wordt erg wisselvallig tijdens oud en nieuw, meldt Weeronline. Regelmatig trekken er in de avond stevige buien over, met in het westen kans op een klap onweer en hagel. De wind waait stevig vanuit het zuidwesten.

De wind trekt in de avond aan en wordt boven land vrij krachtig (windkracht 5), tot mogelijk windkracht 6 of 7 aan de kust. Een windkracht hoger dan 5 kan gevolgen hebben voor de geplande grote vuurwerkshows. Afsteken is dan gevaarlijk omdat stukken vuurwerk ongeleid kunnen rondwaaien. In het oosten is het wat vaker droog. De wind zorgt er wel weer voor dat er geen vuurwerkmist ontstaat.

Nieuwjaarsdag wordt ook een dag met buien, al zijn ze wel wat minder talrijk dan op 31 december. ’s Ochtends ligt de temperatuur rond 6 of 7 graden en daarmee is het prima weer om een nieuwjaarsduik te nemen, verwacht Weeronline.