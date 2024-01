Dijk aan Stuwweg Maastricht deels weggespoeld, woonboten ontruimd

Aan de Stuwweg in Maastricht is een deel van een dijk weggespoeld. Dat meldt de brandweer. Het water stroomt versneld over groen gebied de Maas in, waardoor enkele woonboten in de problemen zijn gekomen. De brandweer is begonnen met de ontruiming van een of meerdere woonboten.

Volgens Rijkswaterstaat is een overlaat bij de wijk Bosscherveld in Maastricht beschadigd. “Een deel van de bekleding van de overlaat is door de kracht van het water losgeraakt en weggespoeld”, aldus Rijkswaterstaat op X. De dienst bekijkt welke maatregelen genomen moeten worden.

Op de overlaat, een waterbouwkundige constructie om hoogwater te reguleren, bij de Maas en de Zuid-Willemsvaart liggen volgens de brandweer zo’n vijftien woonboten.