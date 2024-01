Vaarverbod op de Linge door hoogwater

Op de Linge tussen Geldermalsen en Leerdam geldt sinds woensdagmiddag een vaarverbod. Tussen Leerdam en Gorinchem kan wel gevaren worden, maar de doorgang naar het Merwedekanaal is geblokkeerd. Dat komt door maatregelen die genomen zijn tegen het hoogwater, aldus waterschap Rivierenland.

Een motor van het Kolffgemaal bij Hardinxveld-Giessendam is uitgevallen. Reparatie van die motor kost tijd. De pompcapaciteit van het Kolffgemaal is nu onvoldoende, meldt het schap. Er worden extra pompen geplaatst en de Gorinchemse Kanaalsluis is gedeeltelijk gesloten. Het waterpeil op de Linge zal daardoor stijgen.

Wetterskip Fryslân ziet de waterstand op de Friese meren, kanalen en vaarten in de provincie fors stijgen en verwacht een verdere stijging tot zaterdag. Er kan weinig water afgevoerd worden op de Waddenzee. Daarom is woensdag besloten om 1200 zandzakken te plaatsen langs twee straten in Aldeboarn (gemeente Heerenveen) om te voorkomen dat water daar over de kades loopt. Mogelijk worden ook elders in de provincie zandzakken geplaatst, terwijl overal extra pompen aan het werk zijn. Het schap beslist donderdag of veertien opslagplaatsen voor water in de provincie ingezet worden. Daar kan 6 miljoen kubieke meter water tijdelijk worden opgeslagen.

Waterschap Hunze en Aa’s start donderdag weer met dijkinspecties langs de Hunze en het Drents Diep. Er wordt speciaal gelet op graafschade van bevers, die met gangen en holen een dijk kunnen ondermijnen. In Hunze en Aa’s is veel overlast van bevers. Waterschap Limburg verwacht donderdag een piek in de waterstand van de Maas, maar mogelijk volgt vrijdag nog een tweede piek door veel regen in de Ardennen. Overal in Limburg zijn maatregelen genomen.