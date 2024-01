Duizend mensen bij uitvaart oud-bisschop Smeets

In de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond zijn zo’n duizend mensen bijeen voor de uitvaart van oud-bisschop Harrie Smeets, die op 20 december na een slopende ziekte overleed. Hij was 63. De uitvaart is zaterdag iets na 10.30 uur begonnen. Onder de aanwezigen in de kathedraal zijn zestien bisschoppen, onder wie kardinaal Willem Eijk. Ook de Limburgse gouverneur Emile Roemer en burgemeester Yolanda Hoogtanders van Roermond zijn erbij.

De kist met het lichaam van Smeets werd voorafgaand aan de mis in een liturgische processie naar de kathedraal overgebracht. Zo’n tweehonderd mensen namen daaraan deel, onder wie de zestien bisschoppen, vertegenwoordigers van de Limburgse schutterijen, leden van diverse ridderordes, acolieten en meer dan honderd priesters en diakens.

Smeets wordt na de mis bijgezet in de bisschoppelijke grafkapel op het monumentale Oude Kerkhof in Roermond. Hij was sinds eind 2018 bisschop van Roermond. Drie jaar later werd hij plotseling ziek, hij bleek een hersentumor te hebben. Afgelopen augustus verleende de paus hem eervol ontslag als bisschop om zijn verslechterende gezondheid.