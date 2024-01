Reisorganisaties weten nog niet of vakanties Ecuador doorgaan

Reisorganisaties Sawadee, Travel Trend en NBBS Reizen weten nog niet of vakanties naar Ecuador komende tijd door kunnen gaan. Via deze reisbureaus zijn op dit moment geen Nederlandse reizigers in het onrustige land, zeggen ze. Maar de drie aanbieders hebben wel reizen naar Ecuador in de planning staan.

Momenteel zijn er “niet heel veel” Nederlandse reizigers in Ecuador, zegt een woordvoerder van de branchevereniging van reisorganisaties ANVR. Hoeveel mensen het er zijn, weet hij niet. Onder meer TUI, de ANWB en Riksja Travel bieden ook vakanties naar Ecuador aan, maar laten weten dat via die organisaties momenteel geen Nederlanders in het Zuid-Amerikaanse land zijn.

Vier mensen zouden over een paar dagen naar Ecuador gaan, meldt directeur Berend Simons van Sawadee. Of hun reis doorgaat of niet, mogen ze volgens hem zelf bepalen. “Voelen mensen zich er prettig bij? Dan wordt de reis alsnog uitgevoerd”, zegt hij. Later woensdag spreekt zijn reisorganisatie met mensen hierover.

Over twee weken zou een grotere groep van 22 mensen naar Ecuador gaan. Of zij op reis kunnen, hangt volgens Simons af van hoe de situatie in het land zich ontwikkelt. “We kijken het per dag aan.”

De eerste reis naar Ecuador via Travel Trend en NBBS Reizen is veel later, namelijk in juli. “We houden in de gaten of het verstandig is om dan te gaan. Het is nog te vroeg om daar een beslissing over te nemen. Als het te gevaarlijk is, laten we geen mensen vertrekken”, zegt directeur Natasja Eshuis. Twee mensen hebben volgens haar deze reis geboekt. “Maar ik kan me voorstellen dat mensen afwachten met boeken.”

Het is onrustig in Ecuador sinds de beruchte drugscrimineel Fito onlangs ontsnapte uit een Ecuadoraanse gevangenis. President Daniel Noboa kondigde daarom maandag de noodtoestand af. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wijst in een nieuw reisadvies voor Ecuador op “heftige gewelddadige incidenten” waarbij doden zijn gevallen, maar heeft de kleurcode in het advies niet aangepast. Voor het grootste deel van het land geldt code geel, wat betekent dat je naar het gebied kunt reizen, maar wel moet oppassen voor risico’s.