Chemours laat afval elders in Europa verwerken na Belgisch verbod

Chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht laat PFAS-houdend afvalwater elders in Europa verwerken nu dit van de Vlaamse overheid niet meer mag gebeuren bij Indaver in Antwerpen. Volgens een woordvoerder zijn er “alternatieve verwerkers in andere landen in Europa” waar het afval naartoe kan. Binnen Nederland is dit niet mogelijk.

De Vlaamse minister Zuhal Demir (handhaving en omgeving) besloot eerder deze week dat een bepaald deel van het chemisch afval van Chemours niet meer verwerkt mag worden in Antwerpen. Ze wil nieuwe regels opstellen voor buitenlandse bedrijven die hun afval naar Vlaanderen sturen. Indaver beschikt over een draaitrommeloven waarin onder hoge temperaturen 99,9999 procent van de schadelijke stoffen die onder PFAS vallen vernietigd worden.

“Deze beslissing, die de stroom van recyclebare HFPO-DA betreft, is moeilijk te begrijpen aangezien Indaver PFAS-houdend afval aantoonbaar op verantwoorde wijze en met hoge effectiviteit vernietigt”, aldus de woordvoerder van het chemiebedrijf. “De reguliere afvalstroom zal daar dan ook blijven worden verwerkt.”

Chemours stuurde afvalwater met daarin een recyclebare productiestof (HFPO-DA) aanvankelijk per schip naar de Amerikaanse vestiging in Fayetteville, waar die stof uit het water kan worden gefilterd voor hergebruik. De transportvergunning werd eind vorig jaar echter ingetrokken na protesten van omwonenden en omdat Chemours in de aanvraag een rekenfout zou hebben gemaakt. Het betreffende afval zou vervolgens in Antwerpen verwerkt worden. Het bedrijf uit Dordrecht heeft inmiddels een nieuwe vergunning aangevraagd voor transport naar de Verenigde Staten, maar wacht nog op reactie.

Chemours liet afvalwater eerder recyclen in Italië. Het bedrijf dat dit deed, ging enkele jaren geleden echter failliet als gevolg van een milieuschandaal.