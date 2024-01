Partijen in Kamer steunen betrokkenheid bij luchtaanval Jemen

De Tweede Kamerfracties van in ieder geval VVD, CDA en BBB spreken steun uit voor de Nederlandse betrokkenheid bij de Amerikaans-Britse luchtaanvallen van afgelopen nacht op Houthi-doelwitten in Jemen. Andere grote partijen in de Kamer, zoals PVV, GroenLinks-PvdA en NSC hebben nog niet gereageerd.

VVD-buitenlandwoordvoerder Ruben Brekelmans noemt het in een bericht op X “zeer terecht” dat Nederland meewerkt aan “de precisieaanvallen op militaire doelen” van de Houthi’s. “Raket- en droneaanvallen op vrachtschepen zijn onaanvaardbaar. Dat brengt mensen in gevaar, schaadt handel, en is in strijd met het internationaal recht.”

“Het recht van vrije doorvaart, een recht van Nederlandse oorsprong, is een groot en belangrijk recht”, reageert CDA’er Derk Boswijk op X. “Al weken schenden Houthi-rebellen dit recht met het beschieten van commerciële schepen in de Rode Zee. Goed dat Nederland deze precisieaanval als reactie hierop ondersteunt.”

Ook BBB laat weten de aanvallen te steunen. De aanhoudende aanvallen op schepen in de Rode Zee vragen om “een ferm antwoord”, vindt de partij. “Voor Nederland als handelsland met grote havens zijn veilige handelsroutes en internationale wateren cruciaal.”

FVD is daarentegen kritisch over de Nederlandse ondersteuning bij de luchtaanvallen. “Wat krijgen we nou?”, zegt Kamerlid Pepijn van Houwelingen. “Is Nederland zonder debat hierover laat staan expliciete toestemming van het parlement zomaar een ander land aan het bombarderen?”