Van der Burg: debat over spreidingswet wordt ‘heel spannend’

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) denkt dat de behandeling van de spreidingswet door de Eerste Kamer aankomende maandag en dinsdag “heel spannend” wordt. Zijn wet moet zorgen voor een gelijkmatigere spreiding van asielzoekers over het land, en maakt het mogelijk in een uiterst geval gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen.

Het is volgens de staatssecretaris “niet duidelijk wat de uitkomst gaat zijn” op basis van een vergelijking tussen de vorige Tweede Kamer, waar een meerderheid voor de spreidingswet was, en de huidige Eerste Kamer, die nu aan zet is. Als de senatoren de wet na het debat aannemen, treedt deze later dit jaar in werking.

Van der Burg gaat tijdens de behandeling de vragen van de Eerste Kamerleden “zo goed mogelijk” beantwoorden, “in de hoop daarmee mensen te overtuigen”. In de Tweede Kamer stemde zijn eigen VVD overigens tegen.

De bewindsman vindt het “belangrijk” dat de wet er komt. “Ter Apel en de provincie Groningen pakken hun verantwoordelijkheid, maar dragen daarmee ook de lasten voor heel Nederland.” Het is veel te druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel, en dat zorgt voor slechte omstandigheden voor de asielzoekers. Omwonenden klagen over overlast.

Onder meer VluchtelingenWerk Nederland en de Nationale ombudsman deden al een oproep aan de Eerste Kamer om de spreidingswet aan te nemen.