Inhoudelijk proces moord 9-jarige Gino na de zomer verwacht

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Donny M., verdacht van het misbruiken en doden van de 9-jarige Gino, zal naar verwachting na de zomer plaatsvinden. Het Openbaar Ministerie gaat uit van september of oktober. Dat bleek maandag tijdens een korte tussentijdse zitting in de zaak bij de rechtbank in Maastricht. Verdachte M. (24) is niet op die zitting verschenen.

Gino verdween op 1 juni 2022 tijdens het buitenspelen in Kerkrade, waar hij bij zijn oudere zus logeerde. Drie dagen later arresteerde de politie M. in zijn woning in Geleen en vond op diens aanwijzing het levenloze lichaam van Gino.

M. heeft bekend dat hij Gino meenam naar zijn woning, hem onder meer drugs toediende en vervolgens seksueel misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord. Het lichaam van de jongen werd verpakt in vuilniszakken en gedumpt achter een uitgebrande woning in Geleen. M. wordt ook verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno en ontucht met een wilsonbekwame in 2019. De zaak heeft tot veel beroering en afschuw geleid.

In de zaak is veel forensisch onderzoek gedaan, naar tal van sporen. Het OM wil tot op detailniveau weten wat er is gebeurd met het jongetje. Niet alle onderzoeksresultaten matchen met de verklaringen van M. Er zijn nog elementen onduidelijk, zegt het OM, waardoor nog aanvullend onderzoek nodig is. M. zal in een afsluitend verhoor worden geconfronteerd met alle onderzoeksresultaten.

De psyche van M. is onderzocht in de observatiekliniek van justitie, het Pieter Baan Centrum. De deskundigen daar hebben meerdere stoornissen bij hem vastgesteld. Ten aanzien van het doden van het jongetje zien ze M. als verminderd toerekeningsvatbaar.

M.’s advocaten willen dat de zaak zo snel mogelijk inhoudelijk wordt behandeld, omdat de verdachte al lang in voorarrest zit. Ook de rechtbank ziet dat als “een belangrijk punt van aandacht”.

De volgende tussentijdse zitting is op 27 maart.