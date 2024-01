Extra mensen en materieel ingezet op spoor om verwachte sneeuw

Als voorbereiding op de verwachte sneeuw houdt ProRail woensdag extra mensen en materieel achter de hand. Het gaat om storingsploegen en hulplocomotieven, meldt de spoorbeheerder. Het KNMI verwacht dat het aan het einde van de ochtend in de zuidelijke helft van Limburg lang gaat sneeuwen waardoor er in de avond 5 tot 10 centimeter ligt. Dat kan zorgen voor hinder bij buitenactiviteiten en voor verkeer, denkt het weerbureau.

De NS zet op stations extra medewerkers in. Ook rijden er minder Intercity’s tussen Utrecht en Sittard vanwege de verwachte sneeuw, twee in plaats van vier per uur. “Zo ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen”, aldus ProRail.

Die waarschuwt dat ondanks de voorbereiding treinen alsnog kunnen uitvallen, drukker kunnen zijn of vertraagd. Reizigers wordt daarom geadviseerd voor vertrek de reisplanner te raadplegen.