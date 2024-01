Taakstraffen geëist voor geweld tegen KOZP Staphorst

Tegen drie mannen uit Staphorst zijn dinsdag 180 uur taakstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf geëist voor hun aandeel bij de belaging van demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). In november 2022 werden auto’s met demonstranten op de afrit van de A28 bij Staphorst tegengehouden, bekogeld en vernield.

Op 19 november 2022 reden demonstranten van Kick Out Zwarte Piet de afrit van de A28 af, op weg naar Staphorst, toen ze klem kwamen te staan. Een groep van circa 150 relschoppers wachtten de demonstranten op, gingen voor, achter en naast de auto’s staan die met eieren bekogeld werden. In een van de wagens werd gepoogd een brandende fakkel naar binnen te duwen. In de andere auto zaten waarnemers van Amnesty International die ook belaagd werden.

“We wilden het kinderfeest beschermen”, zeiden drie van de vier verdachten op de zitting in de rechtbank in Zwolle. De zaak tegen een vierde verdachte wordt later behandeld omdat zijn advocaat ziek bleek.

“Zij mochten Staphorst niet in. Er is een forse inbreuk gepleegd op de fundamentele grondrechten die de basis vormen voor onze samenleving” zei de officier van justitie in een volle rechtszaal. Met het geweld is het recht op vrije meningsuiting en het recht op demonstratie tegengewerkt, vindt het OM. Van een demonstratie tegen Zwarte Piet is het die dag niet meer gekomen.

De 27-jarige verdachte Johan B. betuigde zijn spijt. “Iedereen heeft het recht om te demonstreren. Dit moest niet op deze manier” zei hij over de volgens hem uit de hand gelopen actie langs de afrit van de snelweg. In de rechtszaal werden beelden van de rellen getoond. Vanuit de auto van de waarnemers van Amnesty is duidelijk te zien hoe de 21-jarige Klaas H. een ei op de voorruit kapot gooit. “Het is te ver gegaan”, zegt hij achteraf.

Het duurde lang voordat belaagde demonstranten en waarnemers door de politie ontzet werden. “Wat als we uit de auto gesleurd waren?” vroeg een van de waarnemers van Amnesty zich op de zitting af. De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde eerder al dat het politieoptreden in Staphorst onder de maat was. De politie had nagelaten om demonstranten en waarnemers te beschermen tegen relschoppers.

Volgens een van de raadslieden hadden veel inwoners van Staphorst het gevoel dat “door mensen van buiten hun wil werd opgelegd”, las hij voor uit een rapport van de gemeente. Dat gevoel in combinatie met de groepsdynamiek maakte dat het zo uit de hand liep, zei hij.