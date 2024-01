ProRail wil automatische flitscamera’s op 40 spoorwegovergangen

Om te voorkomen dat weggebruikers bij een spoorwegovergang nog net oversteken als het rode licht al knippert en slagbomen naar beneden gaan, wil ProRail flitscamera’s plaatsen. Die detecteren automatisch of iemand een overtreding begaat, waarna iemand een boete op de deurmat kan verwachten. De spoorbeheerder wil de camera op zo’n veertig overwegen plaatsen.

De speciaal hiervoor ontwikkelde camera detecteert automatisch of een weggebruiker met kenteken een overtreding begaat bij de overgang. Er wordt een foto gemaakt, waarbij eveneens automatisch alle andere personen, kentekens en voertuigen op de foto die niet het hoofdonderwerp zijn, worden vervaagd, legt een woordvoerder de werkwijze uit. Daarna beoordeelt een buitengewoon opsporingsambtenaar de situatie nog en wordt er zo nodig een boete gestuurd naar het adres gekoppeld aan het kenteken.

De woordvoerder laat nog weten dat er een marge zit op de signalering. “We willen voorkomen dat mensen omdraaien als tijdens het oversteken de lichten aanspringen en slagbomen dalen”, zegt hij, want dat zou de situatie juist gevaarlijker maken. Hoeveel tijd die marge beslaat, wil hij niet delen. Ook laat hij weten dat, hoewel fietsers en wandelaars niet met dit systeem beboet kunnen worden, ProRail wel “zichtbaar en onzichtbaar blijft surveilleren met boa’s” om ook op hen te letten.

ProRail is al langer bezig om overwegen veiliger te maken. Zo worden niet actief beveiligde overwegen (NABO) waar mogelijk gesloten. De camera’s zijn een andere manier om de overgangen veiliger maken. Uit een proef in Hilversum bleek dat een aantal maanden na het plaatsen van een flitspaal, de hoeveelheid overtredingen met de helft daalde. “Dus het werkt, de overweg wordt veiliger”, concludeert de ProRail-woordvoerder.

Bij een overgang in het Utrechtse Bunnik is vervolgens de nieuwe flitscamera getest. Die blijkt de overtredingen goed vast te kunnen leggen en dus is het tijd om die op zo’n veertig plekken te installeren, aldus ProRail. De spoorbeheerder gaat daarvoor met ongeveer twintig gemeenten in gesprek en stelt de te plaatsen camera’s af op de specifieke situatie van de overgang in die gemeente.