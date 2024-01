Samenwerking en innovatie moeten import drugs verder terugdringen

Onderwaterrobots, kunstmatige intelligentie, strengere controles en samenwerking tussen landen moeten de import van drugs in Nederland en België verder terugdringen. Dat werd woensdag duidelijk tijdens de gezamenlijke presentatie in Vlissingen van de jaarcijfers van drugsvangsten in beide landen. Zij werken samen in de strijd tegen de doorvoer van drugs, dat gebeurt voornamelijk via de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Maar ook Vlissingen begint een grotere rol te krijgen, blijkt uit de cijfers. Zo werd in de Zeeuwse haven afgelopen jaar 11.130 kilo cocaïne onderschept. Een jaar eerder was dat nog 2510 kilo. “Zorgelijk”, vindt Nanette van Schelven, directeur-generaal van de douane. Zij benadrukt daarom het belang van samenwerking tussen landen. “Als we ieder op ons eigen houtje blijven werken en niks met elkaar delen dan zouden we nooit zo succesvol kunnen zijn.”

Zo maakt België gebruik van Nederlandse duikteams van de douane en werken de landen samen aan de ontwikkeling van algoritmes die op beelden kunnen herkennen of er drugs in containers zitten. “De samenwerking is goed en we kunnen heel veel van elkaar leren”, meent de Belgische minister van Financiën, Vincent Van Peteghem. “We investeren samen in AI, ik denk dat dat de weg is hoe je het moet doen.”

De douane werkt sinds afgelopen jaar samen met rederijen. Zo worden slimme zegels gebruikt die informatie over containers verzamelen en zijn afspraken gemaakt over screening van personeel en uitwisseling van informatie. “Het lijkt erop dat deze verbeterde samenwerking met private partijen heeft geleid tot meer inbeslagnames dit jaar”, zei staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane).

Daarnaast worden containers uit risicolanden apart gezet om ze beter te beveiligen. Controles moeten korter van tevoren worden aangekondigd en minder mensen er weet van hebben, om zo de kans op uitlekken te verkleinen.

Naast een betere Europese samenwerking benadrukte De Vries ook de samenwerking met de landen waar vanuit criminelen de drugs verschepen, voornamelijk Latijns-Amerika. Zo heeft Nederland inmiddels een contactpersoon in Panama en Costa Rica en sloot met verschillende landen douaneverdragen. Met Brazilië loopt een proef met het uitwisselen van scanbeelden. In het land werden afgelopen jaar minder drugs in beslag genomen die bestemd waren voor Nederland.

Nederlandse douaniers beschikken over meer materiaal, zo worden inmiddels onderwaterrobots en drones ingezet en krijgt het Team Bijzondere Bijstand van de douane semiautomatische wapens.