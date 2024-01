Watertaxi Rotterdam: nog beter toezien op naleving vaarregels

Watertaxi Rotterdam gaat er nog nauwer op toezien dat schippers van het bedrijf zich houden aan de vaarregels en veiligheidsvoorschriften voor de scheepvaart op de Nieuwe Maas. Dat laat het Rotterdamse watertaxibedrijf weten in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die onderzoek heeft gedaan naar een botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot van rederij Spido in juli 2022 bij de Erasmusbrug.

“We vinden het een belangrijk en waardevol onderzoek en nemen de aanbevelingen in het rapport van de OVV dus zeer ter harte”, meldt het watertaxibedrijf in een verklaring. Volgens de onderneming is de controle op de naleving van de regels eerder al geïntensiveerd. “De extra maatregelen die de OVV ter zake aanbeveelt, worden eveneens zo snel mogelijk in onze dagelijkse bedrijfsvoering geïmplementeerd”, aldus Watertaxi Rotterdam.

Ook directeur Leo Blok van Spido vindt dat de onderzoeksraad “duidelijke aanbevelingen heeft gedaan, die we onderschrijven”. Hij ziet de grote snelheidsverschillen op het water als “belangrijke risicofactor”, en daar moet volgens Blok iets aan gebeuren. De directeur laat weten bij te dragen aan de aanbevelingen uit het rapport waar nodig, maar hij is pas “echt blij” als deze ook tot verandering leiden.

De OVV concludeerde na onderzoek dat passagiers niet veilig genoeg zijn in watertaxi’s op de Nieuwe Maas in Rotterdam, waar verschillende vaartuigen volgens de raad “kriskras door elkaar” varen. De raad adviseerde Watertaxi Rotterdam onder meer om “consequent aandacht te geven aan het vaargedrag van de schippers en het naleven van regels”, bijvoorbeeld door schippers meer trainingen te geven.

Een andere aanbeveling van de OVV is om de Nieuwe Maas minder complex in te richten. Hiervoor is volgens de raad onder meer de gemeente Rotterdam aan zet. Een woordvoerder van de gemeente laat weten het advies “ter harte” te nemen, en in gesprek te gaan met de betrokken partijen om te kijken hoe ze te werk kunnen gaan. Verder wil de gemeente nog niet reageren op het rapport, omdat ze nog druk bezig is met de bestudering ervan.

Op 21 juli 2022 voer een watertaxi in een schuine lijn onder de Erasmusbrug door. Het vaartuig kwam voor de boeg van een rechtdoor varende rondvaartboot terecht en kwam daardoor ondersteboven in het water te liggen. Volgens de OVV voer de schipper van de watertaxi niet aan de voorgeschreven kant van het vaarwater.