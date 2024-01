Grote stroomstoring Amsterdam nagenoeg voorbij

De grote stroomstoring in Amsterdam is zo goed als opgelost, meldt netbeheerder Liander. Binnen afzienbare tijd zouden alle getroffen huishoudens weer stroom moeten hebben.

Door de stroomstoring waren 68.000 aansluitingen getroffen. Het ging om zeker 41 straten in 21 postcodegebieden. Met name Amsterdam-West en Nieuw-West en een groot deel van het centrum hadden last van de storing.

De meeste trams van vervoerder GVB reden niet en pont Zaandam was uit de vaart. Op station Sloterdijk konden reizigers niet in- en uitchecken. Een verslaggever ziet dat er op een aantal plekken in de stad nog lege trams staan.